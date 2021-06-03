Варшава, , 14:24 — REGNUM В Жирардове (Польша) в ночь со 2-го на 3-е июня неизвестные на автомобиле подъехали к группе парней, находящихся на одной из центральных улиц города, и начали в них стрелять из оружия, в результате чего один человек погиб. Об этом журналистам Onet. pl рассказали в местной полиции.

«Происшествие произошло около 2 часов ночи. На находящейся в том месте видеокамере запечатлено, что автомобиль с неизвестными подъехал к группе прогуливающихся молодых людей. Из его окна неизвестные начали производить выстрелы по компании. Один человек упал, погибнув на месте. Остальным удалось убежать в разные стороны, они не пострадали», — сообщила пресс-секретарь местной полиции Моника Михальчик.

По словам представителя полиции, автомобиль скрылся и пока не удалось установить, кому он принадлежит, и кто в нем находился. Свидетели произошедшего, которые находились в одной компании с застреленным, не имеют версий, кто это мог быть.

На месте происшествия продолжают работать эксперты, криминалисты и оперативники.