Судак, Крым, 3 июня, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Крыму стартовал новый образовательный сезон молодёжного арт-кластера «Таврида». Его открыла арт-школа #МЫВМЕСТЕ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе «Тавриды».

Пресс-служба «Тавриды» Диана Гурцкая

Церемония открытия первого заезда представляла собой концерт с арт-шествием, лазерным и пиротехническим шоу, а также выступлениями резидентов арт-кластера: Радмиры и Софьи Мантулиных, Артура Баладяна, Артема Кубы и Ильи Аноприева. Специальным гостем программы стала певица Диана Гурцкая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арт-школа включает в себя пять направлений: музыку, хореографию, театр и кино, арт и медиа. Участников ждут мастерские и сессии с экспертами в сфере культуры и искусства.