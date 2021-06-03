Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Ситуация с кражей денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на параде Победы 9 мая сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным, является чудовищной. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации президента проинформированы о случившемся.

«Хочется верить, что этих подонков найдут», — добавил Песков.

Напомним, в Москве злоумышленники обманным путём выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина крупную сумму денег. Сам пенсионер рассказал, что ему на домашний телефон позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять с личного банковского счёта 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу, якобы для проведения операции по задержанию мошенника с поличным.

В отдел полиции пострадавший обратился 29 мая. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование находится на контроле ГУ МВД по Москве.

Василий Пронин участвовал в боях на Курской дуге, за что награждён медалью «За отвагу», был тяжело ранен при форсировании Десны.

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