Сухум, , 14:29 — REGNUM В Абхазии с 7 июня стартует масштабное исследование населения на антитела к коронавирусу. Об этом, как передает пресс-служба минздрава, сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

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«По всей Абхазии будет отобрано три тысячи проб на антитела. Эти анализы будут бесплатными для населения», — сказала Беляева.

Она отметила, что результаты тестирования будут выдавать не позднее, чем через неделю. По итогам исследования, медики оценят, какое количество населения перенесли коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии, согласно последним данным, SARS-CoV-2 выявили у 15 385 человек. Из них 14 772 победили инфекцию, а 234 — скончались.

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