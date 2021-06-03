Назрань, Ингушетия, , 14:22 — REGNUM В Ингушетии земельный спор окончился дракой с шестерыми пострадавшими. Инцидент произошел 2 июня в городе Назрани. Пострадавшие доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. К счастью, они не пустили в ход оружие, имевшееся при них во время конфликта, сообщила 3 июня интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, трое жителей Назрани в возрасте 82 года, 37 и 29 лет попали в республиканскую больницу, о чем было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Назрани.

«В ходе опроса установлено, что указанные телесные повреждения ими получены в результате переросшей в драку ссоры с ранее известными им жителями Назрани из-за земельного участка», — цитирует СМИ представителя МВД.

Он также сообщил, что в тот же день обратились за медицинской помощью в больницу трое участников драки, представлявшие другую сторону конфликта. Их возраст составляет 47, 30 и 19 лет. У участников побоища были изъяты два травматических пистолета, разрешение на которые у владельцев были в порядке.

По факту драки идет разбирательство. Выясняются причины конфликта.