Джакарта, , 14:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в регионе Тернате, провинции Северное Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение произошло 3 июня в 17:09 по местному времени.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что эпицентр землетрясения находился в 135 км к юго-западу от Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь подземных толчков», — призывает агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.