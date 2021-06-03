Джакарта, 3 июня 2021, 14:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в регионе Тернате, провинции Северное Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Землетрясение произошло 3 июня в 17:09 по местному времени.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что эпицентр землетрясения находился в 135 км к юго-западу от Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
«Остерегайтесь подземных толчков», — призывает агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.