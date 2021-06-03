Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Вся Россия будет следить за матчами национальной сборной по футболу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. Конечно, и президент России, это совершенно обязательно», — сказал Песков.

Он пожелал успехов российским футболистам, однако подчеркнул, что «сначала будем болеть за наших хоккеистов, а потом — за футболистов».

Песков также выразил надежду, что обе сборные «будут такие же успешные, как наши фигуристы».