Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 14:21 — REGNUM Вся Россия будет следить за матчами национальной сборной по футболу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. Конечно, и президент России, это совершенно обязательно», — сказал Песков.
Он пожелал успехов российским футболистам, однако подчеркнул, что «сначала будем болеть за наших хоккеистов, а потом — за футболистов».
Песков также выразил надежду, что обе сборные «будут такие же успешные, как наши фигуристы».