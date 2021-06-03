Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Российской футбольной сборной по силам пройти в четвертьфинал предстоящего чемпионата Европы. Об этом владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил 3 июня в кулуарах ПМЭФ.

«От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал», — сказал Федун ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня был объявлен окончательный состав российской сборной для участия в чемпионате Европы по футболу, это 26 игроков. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, включая Санкт-Петербург.

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