Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме, говоря о Санкт-Петербурге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге процитировал отрывок из поэмы Александра Пушкина «Медный всадник».

Он обратился к участникам дискуссии «Достижение национальной цели 78+: ответ на вызов пандемии» по-русски.

«Из уважения к Российской Федерации я начну на русском, а потом продолжу по-английски, — цитирует ТАСС Клюге. — Символично, что эти темы включены в повестку дня форума в прекрасном городе Петербурге. Как говорил великий Пушкин в своей поэме «Медный всадник»: «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно».

Глава Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что именно с полей ПМЭФ идея о признании приоритетности общественного здоровья распространяется по всей Европе и по всему миру.