Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) признали виновным местного жителя Радика Х., который ограбил и едва не убил студентку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Будучи пьяным, гражданин решил ограбить прохожую январской ночью в центре Асбеста. Девушка отказалась подчиняться, и злоумышленник избил её. После этого гражданин душил студентку до тех пор, пока та не притворилось мёртвой. Разбойник раздел жертву и закопал её в снег. Было похищено имущество на сумму 29 тыс. рублей.

Обвиняемый — рецидивист, ранее судимый за убийство, кражу и умышленное повреждение чужого имущества, о чём сообщал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Житель Асбеста обвинялся по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Суд приговорил гражданина к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, разбойника удалось поймать по горячим следам.

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