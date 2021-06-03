Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Обвинения в манипуляциях на выборах в адрес администрации президента со стороны главы КПРФ Геннадия Зюганова являются оскорбительными, и в Кремле с ними не согласны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны», — сказал Песков.

По его словам, подобные обвинения со стороны лидера российских коммунистов «слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений».

Песков призвал расценивать это как официальную позицию Кремля.