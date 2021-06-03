Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM В течение месяца Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и уменьшит в ней долю британского фунта. Об этом 3 июня сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Доллар Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

По словам Силуанова, возглавляемое им ведомство, как и Банк России, приняло решение о сокращении вложений средств ФНБ в активы в американских долларах, доля которых в структуре ФНБ на данный момент составляет 35%.

«Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал он.

Кроме того, глава Минфина отметил, что такой переход к новой структуре ФНБ планируется провести в течение месяца.

«Достаточно быстро, в течение месяца, прийти к этой доле», — уточнил он.

«В долларах (будет вложено — ред.) — 0%, в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%», — также рассказал Силуанов.

Кроме этого, он напомнил, что в России оператором в части покупок золота является Центральный банк, который оперирует своими золотовалютными резервами и сам определяет для ФНБ структуру своих активов и долю ФНБ в этих активах.

Отметим, на сегодняшний день в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%.