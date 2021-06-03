Москва, , 14:48 — REGNUM Заместителя гендиректора «Роскосмоса» по строительству освободили от занимаемой должности, заявил 3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Борисов.

Строительные работы на космодроме «Восточный» Kremlin.ru

По его словам, необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы «исключить все эти безобразия».

Борисов уточнил, что новую кандидатуру на этот пост обсудят 9 июня на наблюдательном совете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственное управление СК России по Амурской области возбудило два новых уголовных дела по факту махинаций на космодроме «Восточный».

В первом случае подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн рублей.

Во втором связанном с космодромом «Восточный» уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и оно касается аффилированной с «Респект-СМ» компании «Баваль», которая должна была выполнять работы на космодроме.

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