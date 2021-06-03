Бишкек, , 14:16 — REGNUM Второй компонент противокоронавирусной вакцины «Спутник V», в отличие от первого компонента, часто вызывает у пациентов целый ряд побочных эффектов. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, выступая на заседании парламента Киргизии сегодня, 3 июня.

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По словам главы минздрава, многие из получивших вторую дозу российской вакцины киргизстанцев жалуются врачам на сильную головную боль, повышение температуры и тошноту.

«Мы уже сообщили об этом производителям вакцины «Спутник V». В ближайшее время они дадут ответ по этой проблеме. Надеюсь, вскоре мы узнаем, почему так происходит», — подчеркнул киргизский чиновник.