Москва, , 14:16 — REGNUM Рано или поздно мировая продовольственная инфляция пойдет на спад, так как рост цен натолкнется на неготовность покупателей приобретать еду по завышенным ценам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в правительстве обеспокоены ростом цен на продукты питания.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Последние данные Росстата показывают, что цены на продовольствие как росли, так и растут. И сдержать цены на внутреннем продовольственном рынке правительству пока не удалось. Замах был на рубль, а удар на копейку. Есть некое желание снять социальную проблему инструментами, которые работают два месяца. После они превращаются в источник социальных проблем, — сказал Зубец. — Единственное наше спасение в том, что по ряду продовольственных продуктов рост цен на мировом рынке замедлился. Цены растут, но уже не теми темпами, что раньше. И есть основания считать, что избыточный спрос в совокупности с долларовой инфляцией и недостаточное функционирование поставок логистической продукции в течение года уйдут с рынка и цены перестанут расти теми темпами, которыми они росли в конце 2020-го и в начале 2021 года».

Как подчеркнул Зубец, вакханалия цен на продовольствие рано или поздно сойдет на нет.

«Это не может продолжаться всегда. Спрос будет удовлетворен. Продовольственная инфляция пойдет на спад, так как рост цен наткнется на неготовность покупать еду по завышенным ценам», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец оценил слова Силуанова об отсутствии в РФ регулирования цен.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Зубец объяснил, долго ли властям РФ удастся сдерживать цены