Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в ближайшие пять лет появится инновационный научно-технологический центр Санкт-Петербургского госуниверситета «Невская дельта». Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2021 губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Gov.spb.ru Подписание соглашения о создании «Невской дельты»

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Как сообщили в вузе, на территории ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» появятся научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись разработки в области экологии, энергетики и нефтегазовых технологий, сельского хозяйства и агротехнологий, медицинских технологий и фармацевтики, цифровизации и цифрового моделирования, биотехнологий и генетики, приборостроения, новых материалов (в том числе для использования при экстремально низких температурах в условиях Арктики).

«Сегодня это самые актуальные направления для экономики города и страны. Тематика исследований отражает приоритеты Концепции научно-технологического развития Санкт‑Петербурга до 2030 года, которая была принята в 2021 году», — отметил Александр Беглов.

Проект включает в себя учебно-научный блок и технологическую долину «Невская дельта». Инновационный центр станет частью научно-образовательного кампуса университета. Разработки ученых можно будет испытать и апробировать на территории ИНТЦ, чтобы затем внедрить в производственный процесс.

«Порой в науке передовая задумка не может претвориться в жизнь из-за неподходящих условий, отсутствия инфраструктуры и иных препятствий. Инновационный научно-технологический центр СПбГУ «Невская дельта» позволит большинство этих препятствий устранить. Уверен, что нам удастся создать комфортную среду для работы лучших ученых, а их разработки уже в ближайшем будущем позволят во многом улучшить нашу действительность», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Инновационный научно-технологический центр СПбГУ «Невская дельта» разместится на 100 гектарах рядом с территорией развития СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В перспективе площадь ИНТЦ «Невская дельта» может быть увеличена в три раза.