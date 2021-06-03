Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов изъяли у 47-летнего жителя Нижнего Новгорода два пистолета и револьвер. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 3 июня.

Огнестрельное оружие мужчина незаконно хранил у себя в квартире, не имея на него никаких документов. Экспертиза установила, что пистолеты и револьвер исправны и пригодны для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов». Теперь нижегородцу, у которого полицейские обнаружили арсенал, грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.