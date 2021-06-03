Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме-2021 Иркутская область представила инвестиционные проекты в рамках коллективной экспозиции субъектов СФО «Большая Сибирь». Подробности 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Иркутская область представила приоритетные инвестпроекты на ПМЭФ-2021 Пресс-служба правительства Иркутской области

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В числе приоритетных проектов строительство газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск, газоперерабатывающего завода и предприятия по производству полиэтилена в Усть-Куте, разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог», создание горно-обогатительного комбината на месторождении «Светловское» и картонного комбината в Усть-Илимске.

Также регион продемонстрировал возможности комплексного развития территорий в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в Тайшете и Байкальске.

«В рамках создания новых производств в крупных городах Иркутской области предусмотрены строительство и реконструкция объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры за счет бюджета и средств компаний, реализующих инвестиционные проекты», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В Слюдянском районе области создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, идет формирование проекта комплексного развития города Байкальска. Стратегический мастер-план должен отражать оптимальные варианты эколого-ориентированного социально-экономического и пространственного развития территории Байкальского муниципального образования, включая перепрофилирование территории бывшего БЦБК.

На стенде также представили проекты благоустройства исторической центральной части города Иркутска и комплексного развития Кругобайкальской железной дороги как перспективного туристического направления в рамках создания Южного эко-туристического кластера.

На открытии коллективной экспозиции субъектов СФО «Большая Сибирь» состоялась церемония подписания соглашения между регионами «О сотрудничестве в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Документ направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 3−5 июня проходят основные мероприятия деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума. Это самое крупное международное мероприятие в России после того, как мир охватила пандемия коронавируса. В пленарном заседании форума 4 июня примет очное участие президент России Владимир Путин.