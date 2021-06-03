Москва, , 14:14 — REGNUM В настоящее время нельзя утверждать, будто в России нет нормативного регулирования рынка продовольственной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в РФ нет регулирования цен.

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«Регулированием цен Силуанов не занимается, и, видимо, поэтому он его не заметил, — предположил Зубец. — Этим занимаются Минсельхоз, Минпромторг и так далее. Некоторое регулирование цен, безусловно, есть на уровне крупных производителей и торговых сетей. Ведь погоду на рынке продовольствия определяют именно крупные торговые сети. И если они берут на себя обязательства не выставлять продукцию больше некой цены, то они этого и не сделают. Они зависят от правительства, и ссориться по мелочам с органами, которые их контролируют, им не нужно. Потому что правительство РФ может закрыть глаза на какие-то художества этих сетей, а может и не закрыть».

Но основной вопрос, как пояснил Зубец, состоит в том, какой будет реакция производителей.

«Они могут продать свою продукцию на внешний рынок через Белоруссию или через Казахстан. И если правительство давит на производителей и запрещает им экспорт продукции, то оно должно как-то это компенсировать. А правительство не хочет компенсировать результаты своих художеств по регулированию цен. Соответственно и удерживать цены на каком-то низком оно может лишь до определенного времени. И рано или поздно эти ограничения придется снимать. Но говорить о том, что у нас нет нормативного регулирования товарных рынков продовольственной продукции, нельзя», — подчеркнул Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что правительство РФ принимало решения о регулировании цен, и Силуанов не может об этом не знать.