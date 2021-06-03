Москва, , 14:14 — REGNUM Проводимая в Белоруссии политика «белорусизации» находится в сфере внимания МИД России, как и стремление белорусской прозападной оппозиции лишить русский язык статуса государственного. Об этом в опубликованном 3 июня интервью заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

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Отвечая на вопросы «Комсомольской Правды» на полях Петербургского международного экономического форума, Захарова прокомментировала уничтожение русскоязычной топонимики в другой части Союзного государства. В Белоруссии русский язык имеет равный статус с белорусским — тоже государственным языком.

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Пресс-секретарь МИД РФ сказала: «Очень важно, принципиально важно, что русский язык имеет в Республике Беларусь равный с белорусским статус государственного. И это закреплено в конституции и Законе о языках Республики Беларусь. То есть фактически он превалирует во всех областях общественной жизни страны. Свыше 80% населения используют его в повседневной своей жизни. Тоже, понимаете, когда вы так драматизируете этот вопрос — пожалуйста, не забывайте, что на русском ведется обучение в школах и вузах [Белоруссии]. И, что чрезвычайно важно, [на русском же] ведется документооборот. Действительно, белорусские власти проводили линию по продвижению в общественную жизнь белорусского языка. И в этом нет, по-моему, ничего удивительного. При этом, к сожалению, мы понимаем, что лишение русского языка статуса государственного, так, пару раз, но мелькало среди лозунгов белорусской оппозиции в ходе прошлогодних событий. Правда, они быстренько от этого своего девиза открестились».

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Захаровой понятно, почему прозападная оппозиция в Белоруссии отказалась от нападок на русский язык. Она пояснила: «Потому что подобные заходы никогда не будут поддержаны большинством белорусских граждан. Поэтому подобные тезисы как-то быстро ушли. Но и важна же, вы правильно сказали, «политическая воля». А она была сформулирована в ходе выступления президента Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Тот отметил, что в великом русском языке есть часть белорусской души и он всегда будет достоянием белорусской нации».

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