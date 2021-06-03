Берлин, 3 июня, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW официально представил гоночное купе BMW M4 последнего поколения с приставкой GT. Снимки с новым автомобилем распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба BMW Фото BMW M4 и BMW M4 GT3

Отмечается, что M4 GT3 получил лучшую управляемость. Также спорткар стал более стабильным по сравнению с BMW M6 GT3, место которого в модельном ряду займёт новинка. В компании подчеркнули, что у машины упростилась настройка и сократились затраты на ее эксплуатацию.

Модель BMW M4 GT3 была протестирована на гоночных трассах в Германии и Испании. За время испытаний авто прошло более 14 тыс. км. В компании уже запланировали выступление автомобиля на этапе серии Nurburgring Endurance Series (NLS) 26 июня 2021 года.

Под капотом модели «трудится» трёхлитровый бензиновый турбированный агрегат максимальной производительностью 590 «лошадей». Двигатель сочетается с шестискоростной секвентальной трансмиссией Xtrac.

Ранее стало известно, что седан BMW M3 получит более быструю версию Competition Sport (CS). Автопроизводитель укомплектует модель системой заднего привода и классическим рычагом переключения трансмиссии.

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