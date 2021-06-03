Москва, , 14:14 — REGNUM Относительно 2019 года Россия потеряла позиции в рейтинге прямых иностранных инвестиций. В 2020 году РФ была на 9-м месте. 2020 год привел к тому, что из-за пандемии инвесторы сбавили инвестиционные обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Сложившаяся ситуация вынудила инвесторов несколько урезать планируемые объемы инвестиций и они скорее всего отложат реализацию новых инвестиционных проектов до конца 2021 года.

Спад в мировой экономике окажет существенное влияние на последующие инвестиционные потоки.

На данный момент сложно сказать, как быстро будет восстанавливаться мировая экономика и следом инвестиционная активность.

В связи с этим от самих стран и их мер стимулирования будет зависеть оперативность их выхода из спада и привлекательность страны как объекта инвестирования.

Национальные меры стимулирования выступают одним из важных факторов для зарубежных компаний при выборе страны для осуществления инвестиций», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «EY» представила исследование о прямых иностранных инвестициях (ПИИ), в соответствии с которым Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов.

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