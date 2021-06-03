Ярославль, 3 июня 2021, 14:12 — REGNUM Власти Ярославской области не оставляют надежд на создание кролиководческого комплекса в Даниловском районе. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Дмитрий Миронов во время Петербургского международного экономического форума.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году около деревни Звонкая прошла церемония закладки кролиководческого комплекса. Предполагалось, что инвестиции составят миллиард рублей, будет создано 530 рабочих мест. Однако этот проект так и не был реализован, «инвестор» не выполнил своих обещаний. На этот раз планы менее амбициозны.
Также правительство Ярославской области планирует развивать в регионе рыбоводство и пчеловодство. Работа над этими направлениями ведётся уже несколько лет.
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