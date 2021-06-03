Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Очередная встреча по Сирии в астанинском формате может пройти в столице Казахстана до конца июня. Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и северу Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил 3 июня журналистам на полях ПМЭФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«У нас есть задумка провести очередную встречу в астанинском формате где-то до конца июня», — сказал Богданов.

Он отметил, что российская сторона надеется на проведение в ближайшее время нового заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии. Заседание предполагалось провести до выборов в Сирии, и теперь Москва рассчитывает, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен «как-то определится».

Как сообщало ИА REGNUM, сирийский посол в Москве Рияд Хаддад заявил, что через участие в ПМЭФ Сирия рассчитывает выйти из-под американских санкций.

Читайте также: Что означает победа Асада на выборах в Сирии