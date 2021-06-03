Москва, , 14:12 — REGNUM Решение Министерства финансов РФ полностью исключить доллар из структуры Фонда национального благосостояния никак не повлияет на резервы ЦБ. Об этом сегодня, 3 июня, ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Они формируются из других источников и предполагают более существенную диверсификацию, то есть вряд ли регулятор полностью откажется от доллара в своих резервах», — отметил эксперт.

Он полагает, что мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний.

«На валютный рынок она также не окажет влияния», — добавил Бабин.

Напомним, что глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил о решении «выйти из долларовых активов полностью». Вложения в доллары планируется заместить увеличением в евро и в золото.