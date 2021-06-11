Москва, 11 июня, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Константин Иванович Фролов (1924−1944) семнадцатилетним юношей пережил оккупацию. В марте 1942 года, вскоре после освобождения его родного Боровского района (Калужская область), был призван в армию.

Константин Иванович Фролов

Весной 1944 года служил в звании старшего сержанта разведчиком взвода пешей разведки 1292-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии в 57-й армии. Был награжден медалью «За отвагу».

25 марта одним из первых на своем участке форсировал Южный Буг. Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, в бою у села Виноградный Сад (Доманевский район Николаевской области) «огнем из автомата и гранатой уничтожил 4 немцев. После захвата плацдарма, несмотря на ураганный огонь противника, в течение 2 суток бойцы удерживали плацдарм до подхода подкрепления. При этом они отбили 9 контратак противника. К. И. Фролов лично уничтожил 14 немцев.

26 марта, участвуя в бою за расширение плацдарма, проявил инициативу, выдвинулся вперед, огнем своего автомата подавил огонь пулемета противника и бросился на вражеских пулеметчиков. В результате уничтожил 7 немцев и 3 взял в плен. Будучи тяжело раненным, он из боя не вышел и продолжал поддерживать свою группу огнем автомата.

В результате был расширен плацдарм и разгромлена превосходящая по силе группа противника».

В тот же день Константин Иванович скончался от полученных ранений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года старший сержант посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.