Москва, 11 июня, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Федор Алексеевич Баталов (1900−1941) служил в Красной армии со времени ее основания в 1918 году. Воевал в Гражданскую и Советско-финскую. Был награжден орденом Красного Знамени. Много учился: окончил Казанскую военную школу и курсы командного состава «Выстрел» в Москве.

Федор Алексеевич Баталов

К 22 июня 1941 года в звании капитана командовал стрелковым батальоном 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии в 21-й армии. Отличился во время Бобруйского сражения (13−30 июля 1941 года). Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, его часть не выходила из боев в течение 10 суток. «14.07.41 г. начав первым бой с врагом, батальон к исходу дня 15.07.41 г. занял северное и южное депо станции Жлобин, 17.07.41 г. деревню Заградье (после войны вошла в состав деревни Малевичи), 18.07.41 г. деревни Придорожье (ныне не существует — А. М.) и Заводное (вошла в состав деревни Малевичи — А. М.), выбивая оттуда врага». В атаку на Заводное Федор Алексеевич повел солдат лично.

Гитлеровцы дважды пытались отрезать красноармейцев от основных сил, но «умело сочетая огонь с маневром, Баталов оба раза выводил батальон из окружения».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1941 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза.

Но получить награду воин так и не успел. 17 августа Федор Алексеевич погиб в бою в районе села Скепня (Гомельская область).