Москва, , 14:11 — REGNUM Россия выступала против и будет и в дальнейшем выступать против политизации Олимпийских игр и других спортивных соревнований. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«В контексте отсутствия нашей символики на Олимпиаде вы нашу позицию знаете. Мы не просто против, мы протестовали и будем протестовать против политизации и Олимпийских игр, и других международных спортивных мероприятий», — приводит ее слова ТАСС.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в Москве понимают, что такого рода действия в отношении России являются недобросовестной конкуренцией и частью стратегии по сдерживанию нашей страны с учетом спортивных достижений российских спортсменов.

«Но наша сборная и наши спортсмены имеют такую бодрость духа, что с намеченного пути их не собьют никакие происки», — подчеркнула Захарова.

«Я даже не представляю, что есть люди, которые могут оценить Чайковского как-то иначе, нежели гений. Вдохновляющая музыка и потрясающее произведение», — добавила она, отвечая на вопрос об отношении к вынужденному использованию российской сборной на Олимпиаде фрагмента концерта для фортепиано с оркестром № 1 русского композитора П.И. Чайковского вместо национального гимна РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время в двусторонних отношениях России и США происходит их полноценная ревизия.