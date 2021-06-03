Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Мировая экономика столкнулась с драматическими структурными изменениями, сообщил 3 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Основной вызов, с которым, как мне кажется, столкнётся мировая экономика — это драматические структурные изменения, масштабы которых сейчас мы ещё не можем оценить. Это инфляционная волна, которая достаточно неожиданно поразила мировую экономику», — сказал он.

Белоусов отметил, что в США наблюдается «беспрецедентно высокая инфляция — больше 4%», при этом промышленная инфляция — почти 10%.

«В Европе начинается инфляционная волна — мы видим больше 2% там, где раньше был 0%», — заметил первый вице-премьер.

По его мнению, причиной происходящего стала не только ослабленная денежно-кредитная политика, «но и структурных изменений, которые появляются вследствие резкого ослабления контактов между людьми, снижения трансграничного потока товаров, капиталов, рабочей силы и так далее».

Первый зампред правительства подчеркнул, что за изменениями стоит рост неравенства и разного доступа к плодам цивилизации и технологиям.