Москва, , 14:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин будет 3 июня принимать участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 3 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава Российского государства 3 июня, в четверг, работает в Санкт-Петербурге, где торжественно открывается международный экономический форум.

«Сегодня будет первое мероприятие с участием президента: это подписание достаточно важных соглашений», — сказал он.

Также Песков уточнил, президент РФ будет участвовать в данном мероприятии по видеосвязи.

Кроме того, он добавил, что первым и наиболее крупным из таких соглашений будет меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения, который подпишут «Русская платина», ВЭБ. РФ и ВТБ.

«Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общий (объем) инвестиций должен составить до 570 млрд рублей», — пояснил представитель Кремля.

Отметим, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина будет тележурналист Стас Натанзон.