Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM В Ростовской области X5 Retail Group откроет 110 новых продовольственных магазинов. Объём инвестиций составит почти 1,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 3 июня.

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Договорённость о развитии сети торговых объектов достигнута на полях Петербургского международного экономического форума между главой региона Василием Голубевым и руководителем компании «Корпоративный центр X5» Игорем Шехтерманом. Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2022 года. Это позволит создать более 1,2 тыс. рабочих мест.

Компания X5 Retail Group в Ростовской области работает с 2004 года. В её управлении находятся супермаркеты «Перекрёсток», универсамы «Пятёрочка», гипермаркеты «Карусель».