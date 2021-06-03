Джакарта, , 14:07 — REGNUM По данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 5353 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 3 июня 2021 года в Индонезии выявили 1 837 126 носителей коронавируса.

Согласно полученным данным, за сутки коронавирусом переболели 11 092 жителя Индонезии. Всего побороть коронавирус смогли 1 691 593 человека.

Со 2 по 3 июня 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 187 человек. Эпидемия унесла жизни 51 095 человек в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 94 438 активных случаев COVID-19.