Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, попытается вмешаться в органы местного самоуправления, назначенные в Грузии на октябрь, то это будет нарушением законодательства. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 3 июня заявил журналистам глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Он прокомментировал высказывание прибывшего с визитов в Тбилиси премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тот заявил, что Саакашвили выполняет только роль советника и не влияет на политику Киева.

«Для нас главное, чтобы не было нарушения нашего законодательства. Если он включится в выборы самоуправления, мы обсудим это с нашими украинскими партнерами», — сказал Залкалиани.

Глава МИД Грузии также напомнил, что после назначения Саакашвили на государственный пост на Украине в мае 2020 года Тбилиси отозвал посла из Киева, но в апреле 2021 года он вернулся на Украину.

Напомним, Саакашвили лишён грузинского гражданства. На родине его заочно признали виновным по ряду уголовных дел. Между тем, в Грузии осталась основанная бывшим президентом партия «Единое национальное движение». Она является самой крупной среди оппозиционных партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили не может влиять на политику Киева – премьер-министр Украины