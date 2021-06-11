Москва, 11 июня, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Федор Прокофьевич Никитин (1913−1979) имел богатый боевой опыт. За его плечами были Польский поход 1939 г. и Советско-финская война. Демобилизовавшись, он вернулся в родную деревню Польковичи (Могилевская область), где солдата вскоре застала оккупация. Никитин сражался в партизанском отряде. А после освобождения Могилевщины его вновь призвали в армию.

Федор Прокофьевич Никитин

Воевал в звании сержанта командиром стрелкового отделения 2-го батальона 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии в 50-й армии.

В июне 1944 года в бою за деревню Островы (Могилевская область) Никитин со своим отделением первым ворвался в деревню. Красноармейцы уничтожили 20 немецких солдат, из них 4 были на счету сержанта. За этот бой вчерашнего партизана наградили орденом Славы 3-й степени.

В конце месяца в районе деревни Подгорье (Могилевская область) Никитин с бойцами проник в тыл противника, выбрал хорошую позицию и из двух ручных пулеметов открыл огонь по врагу. У немцев началась паника, что позволило нашему батальону без потерь захватить неприятельский рубеж обороны. В этом бою сержант с подчиненными уничтожили до 90 немецких солдат и офицеров. Затем отделение получило приказ произвести зачистку близлежащего леса. Выполняя данную задачу, красноармейцы попали в окружение, понеся серьезные потери. Прикрывая своих, Федор Прокофьевич в одиночку огнем из пулемета уничтожил 60 солдат и офицеров противника.

За время этих боев воин также подавил 15 вражеских огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8673).

После войны Никитин демобилизовался в звании старшины. Жил в Бобруйске, где работал столяром на деревообрабатывающем комбинате.