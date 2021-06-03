Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Процесс дедолларизации виден не только в России, но и в ряде мировых стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты», — сказал Песков.

По его словам, пояснять причину решения о полном отказе от американского доллара в структуре ФНБ должен не Кремль, а российское правительство.