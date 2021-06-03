Грозный, , 14:04 — REGNUM В Чечне в течение двух месяцев 2021 года были проведены работы по разминированию сельхозугодий и земель лесного фонда на площади свыше 90 га. Работы по очистке от взрывоопасных предметов ведут саперы Южного военного округа. Всего им предстоит обследовать в течение текущего года более 300 га территории, сообщили 3 июня в пресс-службе округа.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений работают в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В ходе работ они используют инженерные машины разграждения ИМР-2 и искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун». Сами саперы защищены во время поиска неразорвавшихся снарядов и мин защитными костюмами сапера ОВР-2 «Сокол».

Напомним, работы по разминированию территорий Чечни и Ингушетии ведутся с 2012 года. За это время было обследовано около 23 тыс. га, обнаружено при этом более 40 тыс. мин, снарядов, гранат и других боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

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