Москва, , 14:00 — REGNUM Россия впервые с 2005 года не вошла в рейтинг 25 стран, являющихся самыми привлекательными для прямых инвесторов из других стран мира. На то были объективные причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Руслан Пичугин.

«Сравнение с 2014 годом не в пользу сегодняшней ситуации с инвестициями. Количество прямых инвестиций резко упало из-за санкций. Но до санкций приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ в первом полугодии 2013 года вырос на 59,8% (Росстат).

Поступление иностранных инвестиций в Россию составило $98,795 млрд, из них прямые иностранные инвестиции — $12,139 млрд (12,3% от общего объема поступлений). Но к 2016 году поток инвестиций стал восстанавливаться.

Конференция ООН по торговле и развитию в своем докладе свидетельствует: за 2016 год экономика РФ получила $19 млрд прямых инвестиций (62% роста) на фоне общего мирового осложнения инвестиционного климата. Надо сказать, что 2016 г. был лучшим с 2008 годом по разнице между притоком и оттоком инвестиций.

Статистика свидетельствует, что иностранные инвесторы считают Россию привлекательной для прямых инвестиций, несмотря на санкции и подпорченный инвестиционный климат.

Как только санкции начинают забываться или инвесторы приспосабливаются к новой реальности, инвестиции начинают расти. Привлекательность России состоит, прежде всего, в том, что экономика страны всё ещё развита слабо.

Рынок, в основном, не конкурентный и западный инвестор, обеспечивая качественный менеджмент, легко находит свою нишу. Простой пример с разгоном инфляции в 2021 году.

Как только начал расти потребительский спрос в результате бума кредитования из-за снижения ключевой ставки, промышленность и агросектор не смогли ответить адекватным ростом производства и стали расти цены. А те ниши, которые раньше закрывал импорт, сейчас закрыть стало труднее из-за роста курса доллара.

Импортозамещения, о котором столько говорили, в 2014—2015 гг., не получилось. Не удивительно, что лидер по иностранным инвестициям в России — Германия половину из своих 26 проектов реализует в агропродовольственном секторе.

Второе место среди иностранных инвесторов делят между собой США и Китай. У каждой по 15 проектов и более половины тоже в агропродовольственном секторе.

Причины вложений именно в агросектор состоят в том, что, во-первых в Европе и США это очень конкурентный и низкорентабельный бизнес. Много отраслей в аграрном секторе даже получают дотации.

Во-вторых, в России в аграрном секторе легче организовать предприятие и ещё политика продовольственного эмбарго, действующая с 2014 года.

Ослабление геополитической напряжённости и выход из пандемии может привести к взрывному росту прямых иностранных инвестиций в России. Так что возможно в 2022 году мы увидим по ним лучшую динамику, чем в 2021 году», — считает финансовый эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании «EY», Россия в 2020 году заняла 11-е место среди европейских стран по привлекательности для прямых иностранных инвестиций.

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