Кострома, 3 июня, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Костромской области в два раза вырос спрос на бесплатные земельные наделы для выращивания овощей. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.

Наталья Диева Поле

Получить землю под огороды в 2021 году захотели 411 костромских семей. В прошлом году число желающих было меньше на 52%.

Напомним, раздача бесплатной земли в рамках экономической поддержки населения в период пандемии началась в 2020 году. В районах сформировали перечень из 600 бесплатных участков. Однако на обработку земли согласились лишь 140 семей.

На 2021 год в муниципалитетах под эти цели выделили около 2000 гектаров земли. В Костроме наделы расположены в районе деревни Поддубное, находящейся в получасе езды от центра города. Выращивать овощи на участках можно исключительно для собственного пользования. Следить за этим будут муниципалитеты. Ожидается что в будущем сроки действия договоров на пользование такими участками будут увеличены с года до трёх.