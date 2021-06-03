Луганск, , 14:03 — REGNUM Президентские выборы на Украине 2019 года не были легитимными с точки зрения жителей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего 3 июня в ходе пресс-конференции «Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди».

«С точки зрения избирателей, безусловно, эти выборы никакого отношения к Донбассу не имеют, и никакой легитимности в глазах Донбасса нынешняя киевская власть не имеет, точно так же, как и предыдущая», — сказал он.

Министр добавил, что Владимира Зеленского могут считать своим президентом жители подконтрольной Украине части Донбасса, которые участвовали в выборах.

«Донбасс в этом шабаше участия не принимал. Соответственно, Донбасс не может отвечать за действие того человека, который сейчас находится при власти на территории Украины», — сказал Дейнего.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что власть Украины утратила легитимность в феврале 2014 года, после государственного переворота в Киеве. В данный момент она имеет «неоднозначный в правовом плане характер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дейнего заявил о том, что действия задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича, во время войны в Донбассе, имеют признаки преступления.

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