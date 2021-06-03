Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выступило с рекомендацией людям, которые страдают аллергией на морепродукты, не есть цикады, сообщает The Hill.

Агентство признало, что эта рекомендация может показаться необычной, однако некоторые из жителей США пытались воспользоваться нашествием цикад в этом году, готовя и поедая насекомых в качестве источника протеина.

«Не ешьте цикад, если у вас аллергия на морепродукты, поскольку эти насекомые имеют семейную связь с креветками и лобстерами», — отметили в ведомстве.

Напомним, в ряде американских штатов наблюдается нашествие цикад, впервые за 17 лет вышедших из-под земли для спаривания и откладывания яиц. В ведомстве уже отмечали, что хотя эти насекомые не кусаются, их чешуя содержит раздражители, которые могут вызывать несварение. Кроме того, маленькие собаки могут подавиться насекомым.