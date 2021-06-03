Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В Челябинской области число самозанятых гревысило 50 тыс. человек. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021) заявил губернатор Алексей Текслер.

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По сравнению с 2020 годом рост составил почти 20 тыс. человек. Всего же на Южном Урале насчитывается 135 тыс. действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Все вместе они формируют почти четверть внутреннего регионального продукта.

«Динамика очень позитивная, мы мотивируем муниципалитеты заниматься проблематикой самозанятых», — сказал Текслер. И добавил, что средства, собираемые в виде налога на профессиональный доход самозанятых, передаются в муниципалитеты, тем самым стимулируя и мотивируя развитие этого направления.