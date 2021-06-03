Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM После завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Вашингтон может предпринять попытки помешать его сертификации. Об этом 3 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колеса вставить», — пояснил в беседе с РИА Новости Чижов.

При этом, подчеркнул поспред, российская сторона готова к любому развитию событий. Чижов добавил, что «Северный поток — 2» нужен Европе не меньше, чем России, а участниками проекта помимо Газпрома являются несколько крупных европейских энергетических компаний.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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Несмотря на попытки остановить строительство трубопровода, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Как заявил 2 июня вице-премьер РФ Александр Новак, строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено до конца 2021 года. По его словам, осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, однако более точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский президент Джо Байден заявил, что санкции против проекта трубопровода «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными для отношений США и Евросоюза, так как проект уже практически реализован. Глава Белого дома подчеркнул, что всегда выступал против строительства газопровода, однако сейчас, по его словам, объект уже практически достроен, и вводить санкции считается нецелесообразным.

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