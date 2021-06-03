Томск, , 13:53 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 3 июня в региональном оперштабе.

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За всё время пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 32 940 человек. Выздоровели 31 824 человека, в том числе за сутки от коронавирусной инфекции излечились семь томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в регионе выявили 26 носителей коронавируса, выздоровели 15 человек.

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