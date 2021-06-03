Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM В Ростовской области увеличились темпы вакцинации, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 3 июня.

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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 на Дону стали 456 137 добровольцев (+ 5035 за сутки). Завершили вакцинацию, получив обе дозы двухкомпонентного препарата, 345 417 человек (+ 6190 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в мае наблюдался некоторый спад темпов вакцинации в Ростовской области.

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