Ростов-на-Дону, 3 июня 2021, 13:52 — REGNUM В Ростовской области увеличились темпы вакцинации, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 3 июня.
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В настоящее время участниками прививочной кампании от COVID-19 на Дону стали 456 137 добровольцев (+ 5035 за сутки). Завершили вакцинацию, получив обе дозы двухкомпонентного препарата, 345 417 человек (+ 6190 за сутки).
ИА REGNUM напоминает, что в мае наблюдался некоторый спад темпов вакцинации в Ростовской области.
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