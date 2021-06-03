Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, , 13:52 — REGNUM Снег выпал на территории города-курорта Сочи в районе Красной поляны в ночь на 3 июня. Видео, снятое на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, публикуют в соцсетях очевидцы.

К утру снег, в основном, уже успел растаять, однако его следы успели запечатлеть на видео отдыхающие.

Отметим, что, по данным Росгидрометцентра, 3 июня в Сочи в районе Адлера дневная температура составляет около 20 градусов тепла, а в районе Красной поляны днём не более +17 градусов.