Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Министерство финансов РФ структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью исключив из неё американский доллар. Об этом 3 июня заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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Он напомнил, что на сегодняшний день в структуре ФНД порядка 35% — вложения в доллары.

«Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал Силанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр уточнил, что в «долларах будет вложено — 0%, в евро — 40%, в юанях — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине заявили, что Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн рублей. Речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах, которые поступают в федеральный бюджет при стоимости нефти выше 43,3 доллара за баррель.

На 1 января 2021 года объём Фонда национального благосостояния составлял 13,546 трлн рублей (11,7% прогнозируемого ВВП), или $183,358 млрд в долларовом эквиваленте.

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