Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM В России темпы вакцинации набирают обороты. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас определенные темпы вакцинации растут. Это, безусловно, даст свой результат», — сказала Попова.

По её словам, на сегодняшний день всё ещё необходимо соблюдать все санитарные требования, а если человек чувствует себя плохо, то «не нужно ходить в рабочий коллектив, не надо ставить под удар здоровье окружающих».