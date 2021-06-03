Нальчик, , 13:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки скончались еще два жителя региона, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число летальных исходов от опасной инфекции достигло 470, сообщили 3 июня в региональном министерстве здравоохранения.

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За прошедшие сутки был установлен диагноз COVID-19 еще у 14 человек, выздоровели за этот же день 11 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло в Кабардино-Балкарии 24 369 человек, из них сумели справиться с болезнью 23 662 пациента.

В настоящее время число госпитализированных с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него составляет 131 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 25 пациентов.