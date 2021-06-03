Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM Развитие двусторонних отношений обсудили президенты Армении и Казахстана Армен Саркисян и Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе администрации казахстанского лидера.

В рамках переговоров, которые прошли в Нур-Султане, собеседники обсудили вопросы развития казахстанско-армянского сотрудничества, в том числе укрепление политического диалога, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

«Наши народы имеют, как вы сказали, очень добрые, долгие, глубокие и давние взаимоотношения», — сказал Саркисян. По его мнению, сложились хорошие условия для развития сотрудничества в торговле, образовании и производстве продуктов питания.

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