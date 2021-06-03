Джакарта, , 13:50 — REGNUM Кит был найден мертвым на побережье округа Северного Ломбока в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

Местные жители обнаружили тушу кита длиной около пяти метров. Предположительно, кит погиб в море, а его тушу выбросило на берег.

В полиции Северного Ломбока заявили, что в ближайшее время будут проведены совместные с населением и соответствующими учреждениями действия. Пока не ясно, что конкретно сделают с тушей. Обычно тушу кита закапывают или сжигают.